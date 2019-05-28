Мудрая девочка: Алла Пугачева показала милое видео с дочерью [ Редактировать ]
Популярная российская певица Алла Пугачева показала милое видео со своей дочерью Лизой. Соответствующий ролик выложил Максим Галкин на своей странице в Instagram.
На обнародованном видео Примадонна поет для дочери "Куда уходит детство".
Девочка слушала маму, качаясь на качелях. В ролике слышно, как Алла Борисовна спрашивает Лизу, знает ли она средство для возвращения в детство. Малышка не растерялась и ответила, что для этого достаточно больше радоваться.
Куда уходит детство? #елизаветагалкина #алла
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
Напомним, ранее сообщали, что Пугачева шокировала поклонников признанием. А Филипп Киркоров оконфузился при встрече с Аллой Пугачевой.
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