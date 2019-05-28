Популярная российская певица Алла Пугачева показала милое видео со своей дочерью Лизой. Соответствующий ролик выложил Максим Галкин на своей странице в Instagram.

На обнародованном видео Примадонна поет для дочери "Куда уходит детство".

Девочка слушала маму, качаясь на качелях. В ролике слышно, как Алла Борисовна спрашивает Лизу, знает ли она средство для возвращения в детство. Малышка не растерялась и ответила, что для этого достаточно больше радоваться.

Напомним, ранее сообщали, что Пугачева шокировала поклонников признанием. А Филипп Киркоров оконфузился при встрече с Аллой Пугачевой.