Алла Пугачева чаще всего появляется на публике в черных нарядах. Однако в этот раз Примадонна "изменила" своим привычкам и вышла в свет в белоснежном образе. В одной из фан-групп артистки в Instagram появилась видеозапись с дня рождения племянника Максима Галкина.

Певица пошла на праздник в белом легком платье в пол. Также Алла выбрала для образа белые кеды.

Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева показала милое видео с дочерью. А также Филипп Киркоров оконфузился при встрече с Аллой Пугачевой.