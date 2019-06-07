Пугачеву словили на "измене" (видео) [ Редактировать ]
Алла Пугачева чаще всего появляется на публике в черных нарядах. Однако в этот раз Примадонна "изменила" своим привычкам и вышла в свет в белоснежном образе. В одной из фан-групп артистки в Instagram появилась видеозапись с дня рождения племянника Максима Галкина.
Певица пошла на праздник в белом легком платье в пол. Также Алла выбрала для образа белые кеды.
#allapugacheva #аллапугачева @alla_orfey на дне рождения @grishagalkin0606 Видео @donalbik
Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)
Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева показала милое видео с дочерью. А также Филипп Киркоров оконфузился при встрече с Аллой Пугачевой.
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