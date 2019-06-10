На Донбассе обстреляли наблюдателей ОБСЕ [ Редактировать ]
Во второй половине дня, 9 июня, на Донбассе во время мониторинга ситуации патруль миссии ОБСЕ попал в зону обстрела из стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба миссии.
Шесть сотрудников на двух бронированных автомобилях находился примерно в 45 метрах к востоку от блокпоста вооруженных формирований на расстоянии ориентировочно 1,2 километрах к юго-западу от населенного пункта Молодежное на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области.
В 14:34 к патрулю подошли два члена вооруженных формирований. После непродолжительного общения с тремя наблюдателями, находившимися снаружи автомобилей, они вернулись на блокпост.
В 14:36 три члена патруля миссии, стоявшие у автомобилей, услышали огонь из стрелкового оружия на расстоянии около 200 метров к югу. После этого они услышали, как по крайней мере 3 пули пролетели из западного направления примерно в 5 метрах над ними.
Ранее мы писали о том, что боевики увеличили количество обстрелов. Также на Донбасс прибыли российские снайперы.
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