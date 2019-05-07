На оккупированный Донбасс прибыли группы снайперов из России. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Сообщается, что по данным Главного управления разведки, из России на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей прибыли специально сформированные группы снайперов. Также сообщается, что эти снайперы являются наемниками одной из частных военных компаний и будут выполнять на Донбассе "особые задачи".

"Наряду с нанесением потерь личному составу Объединенных сил деятельность наемников направлена на провоцирование обострения обстановки путем обстрелов позиций своих войск для обвинения украинских подразделений в ведении огня", - добавил Гуцуляк.

6 мая на Донбассе уничтожили группу террористов. Также в ходе боя в зоне ООС исчез украинский военный.