На Донбасс прибыли российские снайперы - Минобороны [ Редактировать ]
На оккупированный Донбасс прибыли группы снайперов из России. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.
Сообщается, что по данным Главного управления разведки, из России на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей прибыли специально сформированные группы снайперов. Также сообщается, что эти снайперы являются наемниками одной из частных военных компаний и будут выполнять на Донбассе "особые задачи".
"Наряду с нанесением потерь личному составу Объединенных сил деятельность наемников направлена на провоцирование обострения обстановки путем обстрелов позиций своих войск для обвинения украинских подразделений в ведении огня", - добавил Гуцуляк.
6 мая на Донбассе уничтожили группу террористов. Также в ходе боя в зоне ООС исчез украинский военный.
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