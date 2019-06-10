В понедельник, 10 июня, были опубликованы позиции Украины и России относительно юрисдикции Гаагского суда по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

22 мая 2018 года России обратилась с возражениями относительно наличия у суда юрисдикции рассматривать дело, инициированное Украиной по Конвенции ООН по морскому праву.

После этого свои письменные объяснения и требования подала Украина.

"Российская Федерация считает, что трибунал не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку трибунал не может определять, какое государство является суверенным по сухопутной территории Крыма", - говорится в пресс-службе.

В свою очередь, Украина заявила, что Крым украинский.

"В этом арбитраже Украина просит трибунал растолковать и применить Конвенцию для определения правовых последствий морского поведения России. Спор касается толкования и применения UNCLOS, серьезных нарушений Конвенции Россией, цель Украины в этом арбитраже возмещение за этот серьезный морской ущерб", - отметили в ведомстве.

Россия считает, что требования Украины в этом деле касаются военной деятельности, исключенной из-под юрисдикции трибунала.

"Нарушение Россией UNCLOS состоялись "в период после" вторжения России на Крымский полуостров. К тому же, вторжение России на полуостров не является предметом никаких требований Украины, а потому это не является тем, чего "касается" этот спор", - добавили в МИД.

Ранее мы писали о том, что Украина обратилась в Гаагский суд из-за России.