В понедельник, 10 июня, в Гааге начинается слушание относительно предыдущих возражений России по иску Украины о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, сообщает "Укринформ".

Первыми будут выступать представители России. А во вторник, 11 июня, выступит Украина.

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Второй раунд начинается 13 июня. В этот день будет выступать Россия. На следующий день, 14 июня, - Украина.

Постоянная палата третейского суда (ППТС) находится в том же здании Дворца мира, где и Международный суд ООН.

Ранее мы писали о том, что Украина обратилась в Гаагский суд из-за России.