Ссоры и разводы: астролог назвал главные опасности этой недели [ Редактировать ]
Что приготовила эта неделя для каждого знака зодиака? Кому повезет,а кого поджидают опасности? Астролог Влад Росс дал предостережения, чего стоит опасаться ближайшие 7 дней, а также рассказал, на какие сферы жизни стоит обратить особое внимание. Об этом пишет "Главред".
"Всю неделю будет велика вероятность внутрисемейных споров и конфликтов, не исключены разводы. Потому старайтесь воздерживаться от скандалов, внутрисемейных споров и ссор", - посоветовал астролог.
По его словам, переговоры в июне могут складываться весьма удачно, особенно после 9 числа, когда Венера войдет в зодиакальный знак Близнецы.
"Совершать важные покупки и заключать финансовые договоренности можно будет всю неделю. В это время плодотворными будут проведенные брифинги и дискуссии, одним словом, общение. Это также благоприятный период для творчества и нахождения любви, в том числе в поездках и в интернете. Удачной в эти дни будет и эмиграция", - отметил он.
По мнению Росса, эта неделя благоприятна для покупки автомобилей, велосипедов - любых средств передвижения.
Раньше сообщалось о том, что назван самый счастливый знак этой недели.
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