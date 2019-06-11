Во вторник, 11 июня, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать вопрос Донбасса в "Нормандском формате" при соблюдении договоренностей контактной группы в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы готовы встречаться в любых конфигурациях, но не надо забывать, что ключевой механизм выполнения Минских договоренностей - это контактная группа - единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ", - сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что без достижения договоренностей на базе контактной группы прогресса в деле урегулирования ситуации на востоке Украины не получится.

"Нормандский формат" не может навязать свое решение, если сами стороны не согласятся.

Глава МИД РФ также заявил, что Москва ждет, когда в Киеве оформится политика нового правительства по всем вопросам международной жизни.

"Пока, как вы знаете, все внимание сформировано на подготовке к парламентским выборам, и команда, как таковая, еще не сформировалась", - пояснил он.

Лавров отметил, что урегулирование кризиса в Украине возможно при условии отсутствия безоговорочной поддержки Брюсселем политики Киева.

Ранее мы писали о том, что "Нормандский формат" могут поставить "на паузу". Также Италия хочет присоединиться к "Нормандскому формату".