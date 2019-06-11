В России прогремел мощный взрыв, есть погибшие [ Редактировать ]
В России, во время перекачки нефти, прогремел мощный взрыв. В результате взрыва на танкере в Махачкале погибли два человека. Поиски еще одного продолжаются. Об этом этом сообщает агенство ТАСС.
"Два человека погибли (найдены тела), два - в больнице, один - пока пропавший без вести", - говорится в сообщении.
В пресс-службе МЧС добавили, что взрыв произошел в результате перекачки нефти. На месте работают экстренные службы.
Напомним, ранее в Одессе на улице Воробьева произошло чрезвычайное происшествие - загорелось здание психиатрической больницы. Также на территории завода "Ленинская кузня" произошел пожар в пришвартованном корабле.
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