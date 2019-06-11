Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, подписавший двухлетний контракт с римской "Ромой", напоследок вспомнил о прекрасных годах, проведенных в донецком клубе. Слова португальского тренера приводит официальный сайт "горняков".

В частности, 46-летний наставник с особым трепетом рассказывает о первом приезде в Украину, а также гордится временем, проведенным у руля "оранжево-черных", и желает, чтобы как можно скорее установился мир на Донбассе, а донецкий коллектив вернулся на родной стадион.

"Я помню день, когда прилетел в Киев, чтобы подписать контракт с "Шахтером". Сумасшедшая мотивация, желание побеждать и волнение перед неизвестным: новая страна, новые люди, вокруг все чужое и незнакомое. Прошло три года. Сегодня я ухожу, оставляя в "Шахтере" семью, а в Украине - свой второй дом.



Украина многое мне дала: здесь мы побеждали и выигрывали трофеи, здесь я получил уникальный опыт. Но главное, что я здесь приобрел, - это люди. Люди, которые были рядом каждый день, верили в меня и поддерживали.

Я благодарен президенту "Шахтера" за мудрость и содействие во всем, своим игрокам: мы многому друг друга научили, без сомнения, мой успех - заслуга каждого из вас. Я горячо благодарен болельщикам: ребята, вы - сила! Я благодарен всем, кто стоит за эмблемой "Шахтера": директорам клуба, докторам, поварам, массажистам, китменам. Я говорю сегодня спасибо всем. Мы были отличной командой, и я никогда вас не забуду.



Я горжусь временем, проведенным в "Шахтере". Единственное, о чем жалею, это то, что так и не увидел "Донбасс Арены", не почувствовал невероятной атмосферы домашних трибун, о которой так много слышал. Сердце "Шахтера" - в Донецке, и мне жаль, что я так и не сыграл там.



Уходя, я желаю "Шахтеру" вернуться домой. Желаю продолжать побеждать и становиться только сильнее. Я больше не тренер "горняков", но по-прежнему большой его болельщик. Каждую игру я буду болеть за "оранжево-черную" семью и ждать новых побед.



Я принимаю новый вызов. Но Украина навсегда останется в моем сердце. Здесь родился мой сын, здесь я провел три счастливых года. Я не говорю "прощай", я говорю "до свидания", - признался Фонсека.

"Шахтер", в свою очередь, поблагодарил наставника за проведенные в качестве главного тренера годы, опубликовав яркое видео на своей странице в Twitter.

Отметим, что Паулу стал одним из самых успешных тренеров с истории "горняков". За три года он добыл с командой семь трофеев, а также вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе.



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