На Закарпатье произошел вопиющий инцидент. После окончания поединка Высшей лиги областного чемпионата болельщики ФК "Карпаты" (Дубовое) зверски избили главного арбитра. Об этом сообщает zakarpattya.net.ua.

По информации издания, фанатов "львов" возмутило удаление голкипера команды, из-за чего они решили устроить расправу над принявшим решение рефери. Разъяренные дикари набросились на лежачего судью и начали его избивать ногами по голове и корпусу, в то время как последний лежал неподвижно.

Отмечается, что в избиении рефери также принимал участие бывший главный тренер "Карпат". Драку удалось остановить после вмешательства правоохранительных органов.

Данный инцидент будет рассмотрен на совместном заседании КДК и Федерации футбола Закарпатья.

После шести туров коллектив из Дубового с двумя баллами в активе замыкает турнирную таблицу Высшей лиги.

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