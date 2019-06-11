"Рома" выкупила контракт Фонсеки у "Шахтера" [ Редактировать ]
11 июня португальский тренер Пауло Фонсека покинул пост главного тренера "Шахтера" и подписал контракт с грандом итальянского футбола - "Ромой". Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.
Соглашение 46-летнего наставника с римлянами рассчитано на два года с возможностью продления еще на один.
"Пауло - молодой и амбициозный тренер с международным опытом, менталитетом победителя и исповедующий смелый атакующий футбол, который поразит наших болельщиков", - сказал президент "Ромы" Джим Паллотта.
Paulo Fonseca sarà il nuovo responsabile tecnico dell’#ASRoma dalla stagione 19-20— AS Roma (@OfficialASRoma) 11 июня 2019 г.
Фонсека возглавил "горняков" 1 июня 2016 года и стал одним из самых успешных тренеров в истории донецкого клуба. Вместе с Паулу "Шахтер" выиграл семь трофеев: три чемпионства, три Кубка и один Суперкубок страны, став самым титулованным клубом Украины.
Всего под руководством Фонсеки команда провела 139 поединков, в которых одержала 103 победы.
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