Литва безкоштовно передала Україні боєприпаси на понад 255 тисяч євро. Зокрема - майже мільйон патронів до автоматів і кулеметів радянського виробництва, які більше не стоять на озброєнні литовської армії, - про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони Литви.

Раніше країна вже передавала українській армії матеріальну підтримку та елементи озброєння.

Ініціативи уряду підтримують і громадяни Литви - згідно з опитуванням суспільної думки, проведеним Міністерством національної оборони торік, про це заявили 64% опитаних.