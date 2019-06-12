Литва безкоштовно передала Україні боєприпаси радянського виробництва [ Редактировать ]
Литва безкоштовно передала Україні боєприпаси на понад 255 тисяч євро. Зокрема - майже мільйон патронів до автоматів і кулеметів радянського виробництва, які більше не стоять на озброєнні литовської армії, - про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони Литви.
Раніше країна вже передавала українській армії матеріальну підтримку та елементи озброєння.
Ініціативи уряду підтримують і громадяни Литви - згідно з опитуванням суспільної думки, проведеним Міністерством національної оборони торік, про це заявили 64% опитаних.
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