Цены на газ: Кабмин изменил формулу [ Редактировать ]
На сайте Кабинета министров Украины было опубликовано постановление о новой формуле цены на газ.
Так, согласно постановлению №485 от 5 июня, стоимость газа, отпускаемого бытовым потребителям, должна соответствовать минимальному из четырех значений:
- средняя стоимость импортного газа, сложившаяся в процессе его растаможивания в Украине (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению; публикуется Минэкономразвития);
- средневзвешенная цена за месяц по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже;
- средняя арифметическая цена газа для промышленных потребителей (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению;
- цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.
Напомним, 5 июня на заседании Кабинета министров Украины было принято постановление, которое обязывает НАК "Нафтогаз Украины" не повышать цены на газ для населения.
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