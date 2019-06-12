На сайте Кабинета министров Украины было опубликовано постановление о новой формуле цены на газ.

Так, согласно постановлению №485 от 5 июня, стоимость газа, отпускаемого бытовым потребителям, должна соответствовать минимальному из четырех значений:

- средняя стоимость импортного газа, сложившаяся в процессе его растаможивания в Украине (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению; публикуется Минэкономразвития);

- средневзвешенная цена за месяц по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже;

- средняя арифметическая цена газа для промышленных потребителей (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению;

- цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.

Напомним, 5 июня на заседании Кабинета министров Украины было принято постановление, которое обязывает НАК "Нафтогаз Украины" не повышать цены на газ для населения.