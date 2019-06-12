Стан українських доріг сьогодні вкотре обговорювали на засіданні уряду. І вчергове запевнили - нових та капітально відремонтованих доріг в країні ставатиме дедалі більше.

На Кабміні доповідав голова "Укравтодору" Славомір Новак.

Дороги в Україні - в недоброму стані. Мають бути нормальні сполучення між райцентрами - бо там величезна проблема. Трошки більше часу і ми наведемо прядок на всіх дорогах України", - зазначив Володимир Гройсман, прем`єр-міністр України.