На засіданні уряду обговорили стан українських автошляхів [ Редактировать ]
Стан українських доріг сьогодні вкотре обговорювали на засіданні уряду. І вчергове запевнили - нових та капітально відремонтованих доріг в країні ставатиме дедалі більше.
На Кабміні доповідав голова "Укравтодору" Славомір Новак.
Дороги в Україні - в недоброму стані. Мають бути нормальні сполучення між райцентрами - бо там величезна проблема. Трошки більше часу і ми наведемо прядок на всіх дорогах України", - зазначив Володимир Гройсман, прем`єр-міністр України.
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