В четверг, 13 июня, прошло испытание реактивной системы залпового огня "Ольха", после которого Александр Данилюк, глава СНБО, назвал государственные приоритеты в обороне страны.

Так, по его мнению, одним из самых важных аспектов обороны является развитие ракетной техники в Украине.

"Вместе с министром обороны Степаном Полтораком участвую в испытаниях ракетного комплекса "Ольха": она поражает, во всех смыслах. Развитие и принятие на вооружение современной ракетной техники является государственным приоритетом. Силу уважают", - написал Данилюк в Facebook.

Ракеты Ольха - разработка конструкторов государственного предприятия Государственное конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины. Как говорят в СНБО, производство этой уникальной мощной высокоточного оружия, по своим боевым возможностям превосходит аналогичное оружие российского производства, будет осуществляться по замкнутому циклу.

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