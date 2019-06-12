На Донбасс приехала делегация СНБО (видео) [ Редактировать ]
На Донбассе в район проведения Операции Объединенных сил приехал Александр Данилюк и Совет национальной безопасности и обороны. Об этом пишет пресс-служба ООС.
Делегация ознакомилась с ситуацией на линии соприкосновения, оценила вероятность угроз для военнослужащих и гражданского населения в Донецкой и Луганской областях.
"Во время визита члены СНБО заслушали доклад Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского по общей ситуации", - говорится в сообщении штаба.
Рабочая группа СНБО также прибыла в Авдеевку, где посетила передовые позиции ООС. Делегация также побывала на Приазовье, где изучила состояние дел в выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения воинских частях.
Также во время визита изучали проблемные вопросы в работе одного из контрольных пунктов въезда-выезда.
Раньше сообщалось о том, что на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов. А также боевики увеличили количество обстрелов. Также на Донбасс прибыли российские снайперы.
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