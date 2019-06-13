Пляжи Киева: лучшие места для отдыха [ Редактировать ]
В 2019 году в Киеве откроется новый официальный пляж - "Троещина", который ранее был зоной отдыха.
В летнем сезоне этого года будут работать все пляжи города, которые были доступны киевлянам и в прошлом, 2018 году.
Все пляжи Киева:
- Молодежный (Гидропарк)
- Венеция (Гидропарк)
- Золотой (Гидропарк)
- Детский (Гидропарк)
- Предмостная Слободка (Гидропарк)
- Центральный (Труханов остров)
- Черторой (залив Десенки, парк "Муромец)
- Вербный (Оболонь, ул. Приозерная, 10А)
- Троещина (залив Десенки, неподалеку от улицы Оноре де Бальзака)
- Пуща-Водица (пруд №8)
- Галерный (Корчеватое, ул. Набережно-Корчеватская)
- Веселка (Никольская слободка)
- Тельбин (Березняки)
- Радуга (озеро Радунка, Воскресенка)
Также предлагаем вам посмотреть, аптечка в дорогу - что обязательно нужно взять с собой.
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