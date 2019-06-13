В 2019 году в Киеве откроется новый официальный пляж - "Троещина", который ранее был зоной отдыха.

В летнем сезоне этого года будут работать все пляжи города, которые были доступны киевлянам и в прошлом, 2018 году.

Все пляжи Киева:

Молодежный (Гидропарк)

Венеция (Гидропарк)

Золотой (Гидропарк)

Детский (Гидропарк)

Предмостная Слободка (Гидропарк)

Центральный (Труханов остров)

Черторой (залив Десенки, парк "Муромец)

Вербный (Оболонь, ул. Приозерная, 10А)

Троещина (залив Десенки, неподалеку от улицы Оноре де Бальзака)

Пуща-Водица (пруд №8)

Галерный (Корчеватое, ул. Набережно-Корчеватская)

Веселка (Никольская слободка)

Тельбин (Березняки)

Радуга (озеро Радунка, Воскресенка)

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