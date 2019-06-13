Специально для любителей видеоигр компания Opera Software создала новый браузер под названием Opera GTX.

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Новый веб-обозреватель оформлен под темно-красный геймерский стиль в виде RGB-подсветки, которая используется для декорирования компьютеров, а также обладает рядом полезных функций для игр.

Разработчики внедрили в Opera GX специальной панели GX Control, которая выдает информацию о потреблении браузером оперативной памяти и процессорного времени. Дополнительно браузеру можно ограничить использование ресурсов, чтобы высвободить их под нужды операционной системы, чтобы Opera GX не замедлял компьютер во время игр.

Для любителей стримить в Twitch, браузер обладает встроенной функцией автологирования, а также предлагает подписаться на популярных стриммеров, чтобы получать уведомление о начале трансляции.

Стоит также отметить наличие полезной функции GX Corner, выдающей информацию об игровых новостях, киберспорте и скидках на игры и информацией о свежих игровых релизах.

Боковая панель Opera GX перекочевала из обычной Opera – в ней встроены мессенджеры и соцсети Telegram, WhatApp, Facebook. Дополнительно предусмотрен блокировщик рекламы и интегрированный VPN-сервис для доступа к заблокированным сайтам.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Google заблокирует установку расширений для Chrome. Также Opera уличила Microsoft во лжи о браузерах.