Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук негативно оценивает судебную реформу бывшего президента Петра Порошенко и считает, что она проведена на три с минусом. Об этом он сказал "Українським Новинам".

"На три с минусом (оцениваю судебную реформу предыдущей власти)", - сказал он.

По его словам, судебную реформу нужно перезапустить.

"Нужно навести порядок в органах, которые осуществляют подбор судей, проводят их квалификацию и занимаются дисциплинарными делами судей. Речь идет о ВСП и ВККС. Нужно иметь четкое понимание того, как у нас должна функционировать система судоустройства в государстве", - подчеркнул он и добавил:

"В первую очередь это касается соответствия палат Верховного суда к специализированным судам, которые созданы в Украине. Речь идет о Высшем антикоррупционном суде. Мы видим, что должна быть создана отдельная палата в Верховном суде, которая бы занималась антикоррупционными делами".



Стефанчук также считает первостепенным создание института мировых судей и присяжных заседателей.

"Это наша задача - создать на первом уровне возможность максимального привлечением народовластия. Речь идет о мировых судах и реальном внедрении суда присяжных", - сказал он.

По его словам, важно также запустить систему альтернативного решения споров в судах.

"В Украине не работает система альтернативного решения споров. Я говорю о медиаторах, об арбитражном регулировании и других. Но это все нужно решать комплексно", - уверен Стефанчук.