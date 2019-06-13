Сергій Каплін закликає підвищити виплати пенсіонерам в Україні [ Редактировать ]
Мінімум десять законопроектів соціального спрямування готові до розгляду в Верховній Раді. Про це заявив нардеп Сергій Каплін у Полтаві. Він зазначив - серед нагальних питань для Полтавської області - підвищення виплат пенсіонерам. Але цю проблему необхідно вирішувати в масштабах усієї країни.
"Ми не згортаємо цю боротьбу, ми її продовжуємо і я би хотів долучити до цього всіх пенсіонерів і ми перемогли. І афганці, і чорнобильці і бабусі наші рідні, які живуть в Полтаві і по всій країні. А для цього необхідний соціальний курс нової влади. А я, на жаль, не бачу в команді президента тих, хто займається соцполітикою. А я готовий допомагати. Як каже наш президент - зробимо їх разом. Так я скажу - зробимо більші пенсії разом. Це сьогодні наше важливе завдання", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови комітету ВРУ з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення.
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