"Сцена - це драйв, а музика - найкращий шлях до примирення й самовираження"

Бас-гітарист і вокаліст KISS Джин Сіммонс та ударник гурту Ерік Сінгер - про покликання, грандіозне прощання зі сценою та своєю армією фанатів і власне майбутнє після завершення кар'єри.

Легендарні рокери вирушили в останній тур із промовистою назвою End Of The Road. Гурт KISS 46 років разом, й музиканти залишають сцену на піку слави. Однак, в українських шанувальників рок-музики буде єдиний шанс наживо послухати найкращі хіти рок-гурту. 16 червня музиканти вперше приїдуть до Києва. І влаштують концерт на НСК "Олімпійський". Про своє грандіозне шоу рокери в ексклюзивному інтерв'ю розповіли журналістці "Подробиць" Наталії Шумаковій.

Фінляндія, Гельсінки. Концерт легендарної групи KISS розпочнеться за годину. Саме в цей момент бас-гітарист і соліст KISS Джин Сіммонс та ударник Ерік Сінгер погоджуються на ексклюзивне інтерв'ю "Подробицям".

Зустріч з легендами глем-року відбулася за кілька днів до першого виступу рокерів в Україні. До Києва всесвітньо відомі музиканти прибудуть 16 червня. І зіграють перший, і, водночас, останній концерт в столиці України. Колектив завершує кар'єру після світового турне, який вони назвали символічно - End Of The Road.

До зустрічі з зірками рок-музики - лічені секунди. Першим до гримерки заходить харизматичний Джин Сіммонс, співзасновник KISS. Через ексцентричні манери його знають навіть далекі від рок-музики люди. Зріст музиканта - майже 2 метри. На обличчі яскравий грим - Сіммонс у своєму сценічному образі "Демона". Позаду Ерік Сінгер - талановитий ударник Кісс. Музикантам вже повідомили, що до них приїхала знімальна група з України.

Кореспондент: Ви виходите на сцену - зараз і 46 років тому. Що саме відчуваєте в цей момент? Чи змінилися відчуття за 46 років?

Джин Сіммонс:

Щоразу сцена - це неймовірний драйв, це схоже на пристрасть. Я поясню: ми присвятили нашим шоу ціле життя. Щоразу на початку виступу я відчуваю ... дайте подумати, - свободу й натхнення. Але за 46 років справді чимало змінилося. Тепер, коли ми виходимо на сцену - то відчуваємо захоплення нашою аудиторією. Нашою армією фанів - KISS Army. І сподіваюся, це відчуття буде таким же, коли ми будемо у вашій країні. Ми знетерпінням очікуємо зустрічі з українцями. Й дуже схвильовані.

Ерік Сінгер:

А ще ти почуваєшся на 46 років старшим, коли виходиш на сцену тепер? Чи не так, Джине? (ред. - жартує)

Кореспондент: Ви на вершині слави. А чи можете розповісти - як усе починалося?

Джин: Без перебільшення - ми найкраща група у світі. Всі враження, які у нас залишаться після світового турне - ми збережемо в наших серцях до кінця життя. Я кажу цілком серйозно. Це не лише фанати побачать нас востаннє - так само і ми зустрінемося з ними в останній раз. І ми це розуміємо. Але KISS вже відіграли тисячі концертів. Тому ми хочемо піти на відпочинок.

Кореспондент: Давайте поговоримо про початок вашої кар'єри. Як виникла ідея створити гурт?

Джин Сіммонс:

Одного разу я побачив, як виступали Beatles. До цього дивився їхнє шоу. Вони співали - і дівчата шаленіли. Навіть більше - божеволіли. У той момент я подумав - це хороше заняття, хороша робота. Таким і був початок.

Ерік:

Я теж бачив виступи Beatles. В той період у Штатах був час справжньої Beatlemania. І кожен ними захоплювався. Будь-який хлопець мріяв взяти в руки гітару чи вибивати ритми на барабанах, або ж вчитися співати. А потім, звичайно, створити в групу. Знову ж таки - через той самий дівчачий захват. Кожен підліток хотів відростити довге волосся і одягнути сценічний костюм. Та сказати - я хочу займатися музикою, грати в групі. Чудово це пам'ятаю -хоча я був ще дитиною. Мені тоді було лише 6-7 років. А от у вас, в Україні, багато дітей грають на інструментах? Чи є шкільні бенди?

Кореспондент: Ви знаєте, Україна - прекрасна, хоча й не дуже багата. В школі музику учні вивчають - на початковому рівні. Однак спеціалізовані музичні школи практично безкоштовні, батьки сплачують біля десяти доларів на місяць. Втім, невдовзі уряд планує провести реформу і, можливо, зробити їх дорожчими.

Ерік:

Фінансування музичних програм для дітей - це проблема не тільки в Україні. В США теж існує проблема з фінансуванням музичної освіти. Я вважаю, що просто необхідно навчати дітей музиці, мистецтву - незалежно від доходів їхніх батьків. Це має вирішувати навіть не уряд, а суспільство. Бо це дуже важливо! Подумайте - чого саме ви хочете для ваших дітей? Щоб вони побачили нові сфери життя, самореалізувалися, чи проводили час у сумнівних місцях або просто просиджували в смартфонах, у відеоіграх.

Джин Сіммонс:

Музика - це найкращий спосіб для самовираження. Це те, чим ви можете поділитися з іншими людьми - друзями і незнайомцями. Ви можете грати в групі - так як ми починали. Коли були молодими та креативними. І добре, коли творчість починається зі школи - де діти грають на інструментах і співають: - О, я граю на барабанах. А я на гітарі! Далі підлітки об'єднуються в музичні групи, збираються разом. З цього може розпочатися зовсім інше життя.

Кореспондент: Яку з ваших композиція ви любите найбільше?

Ерік: Все залежить від настрою. Сьогодні моя улюблена - Do you love me? А вчора здавалося, що Almost human. Сьогодні я сказав Джину. що Almost human - чудовий вибір для його сольного номеру. Це пасує його персонально.

Джин:

Моя улюблена композиція - Deuce. Лише тому, що це пам'ять про початок нашого шляху. Того часу, коли ми все тільки починали 46 років тому. Це одна з наших перших пісень. Саме тому.

Кореспондент: На сцені ви показуєте екстраординарні трюки. Наприклад, літаєте, дихаєте полум'ям.

Ерік: Ви ще не бачили. що ми робимо поза сценою (жартує - ред.). Всі екстраординарні ідеї у нас з'являються поза сценою.

Джин:

Переважно все йде від гурту - від нас чотирьох. Початок шоу - ми збираємося і вирішуємо, як саме буде цього разу, як ми будемо виступати. Це і є справжня творчість. Наприклад, вчора Ерік висловив цікаву ідею, яку ми її реалізували. І вже сьогодні ви побачите її втілення на сцені.

Кореспондент: Для музикантів важливі їхні інструменти. А як у вашій групі? Адже Пол Стенлі може вщент розбити гітару у фіналі концерту.

Ерік: Він ненавидить свою гітару. По секрету розповім, Пол просто шалений. І в кінці шоу він прагне знищити, прямо таки розтрощити свій інструмент - і робить це! Хоч скільки ми його не відмовляли - та все даремно. А от Джин ніколи не розбиває своїх інструментів.

Кореспондент: Еріку, я знаю, що ви грали з іншими відомими групами, світовими знаменитостями - з Black Sabbath, Doro, Alice Cooper. Чи існує різниця між KISS і цими командами?

Ерік: Різниця величезна. Це важка праця - бути частиною Кісс. Дуже важка. Довгі дні, я не хочу жалітися, адже маю багато можливостей, якщо бути чесним - є й чимало відповідальності. Я дуже серйозно сприймаю те, чим займаюсь. Не можу стати до праці лише за 20 хвилин до шоу чи коли мені заманеться. Я повинен постійно репетирувати. До того ж таких відданих фанів, як у KISS, немає в жодного з бендів... точно ні у кого немає, кажу це з власного досвіду. Ми готуємося дуже серйозно. Потрібно правильно харчуватися, слідкувати за собою. І навіть контролювати, щоб був відпочинок і повноцінний сон. Працювати треба щодня. Тому Кісс - це стиль життя. Так, стиль життя!

Кореспондент: То чому ви вирішили сказати "прощавай" саме зараз?

Джин:

Настав час. Правильний час. Ми досі сильні, на вершині кар'єри. На перших шпальтах ЗМІ, хедлайнери фестивалів та рок-концертів. Тому ми маємо піти прямо зараз. Після 46 років виступів. Цього досить.

Кореспондент: Ви оголосили, що це ваше останнє турне. Але ваші шанувальники у всьому світі сподіваються побачити вас ще раз. Чи є шанс?

Джин:

Зараз ми проведемо одне-єдине шоу в Україні. Можливо, ми ще повернемося з концертом- але вже в інше місто. Тому Київ, де ми гратимемо цього разу, побачить нас востаннє. Уявіть, вперше і востаннє. Це буде одне з найбільших шоу KISS. І найкрутіше з усіх, що ви коли-небудь бачили.

Ерік: Фани обов'язково побачать нас ще раз. Джин присвятив цьому пісню. I see you in my dreams. Насправді, музикантам розлучатися зі сценою непросто. Але у всіх вже є власні проекти, окремі від KISS

Кореспондент: В Україні багато талановитих музикантів, рок і поп-гуртів. Що ви можете їм порадити?

Ерік: Будьте собою, знайдіть своє місце в світі. Світ величезний. Ми різні, але кожен з нас - унікальний. Не потрібно копіювати когось. Ви маєте знайти шлях, щоб сповна висловити свою індивідуальність, навіть унікальність. Те, що різнить вас від інших.

Джин: Моя порада - приїздить в Америку.

Ерік: Розкажіть нам про вашу державу. Які люди в Україні?

Кореспондент: В Україні живе близько 40 мільйонів - і чимало з них - ваші фанати.

KISS: Неймовірно.

Кореспондент: Ваш грим виглядає дійсно екстримально. Навіть агресивно. Що ви хочете сказати цим образом? - Кіт і Демон?

Ерік: Джин насправді демон. В образі чи навіть без нього. Насправді.

Джин: А як ви собі уявляєте демона? колись бачили Демонів у реальному житті?

Кореспондент: Ви перший, кого я зустріла.

Джин: Я знав це! (сміється - ред.)

Кореспондент: Я вдячна вам за розмову.

Джин: А як сказати "thank you" українською?

Кореспондент: Дякую.

Джин: Звучить схоже на чеську мову. Ви прийдете на наш концерт в Україні?

Кореспондент: Обов'язково.