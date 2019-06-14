Украина - Сербия: УЕФА открыл дело из-за футбольных фанатов [ Редактировать ]
По итогам отборочного матча Евро-2020 Украина - Сербия, который состоялся 7 июля на "Арене Львов", дисциплинарный комитет УЕФА открыл дисциплинарное дело. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Расследование будет проведено относительно поведения болельщиков хозяев. Украинская сторона обвиняется по четырем статьям: использование на стадионе пиротехники, бросании предметов на поле, блокировке лестничных проходов, а также плохое освещение арены.
Дело будет рассмотрено 18 июля.
Напомним, матч Украина победила Сербию с разгромным счетом 5:0. Через три дня июня на "Арене-Львов" состоялся матч Украина - Люксембург, в котором хозяева одержали минимальную победу.
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