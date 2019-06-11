Национальная украинской сборной после феерической победой над сборной Сербии снова удалось одержать победу. В матче с Люксембургом на футбольной арене Львова Украины сыграла 1:0.

Отметим, что в пятницу подопечные Андрея Шевченко в прекрасном стиле разбили Сербию, а теперь одолели Люксембург, сделав важный шаг к Евро-2020.

Подопечные тренера Андрея Шевченко вырвали победу в компенсированное время благодаря автоголу. Уже к 5-й минуте украинцы дважды опасно атаковали штрафную площадь гостей - в обоих случаях в центре внимания был Евгений Коноплянка. Давление на ворота Люксембурга очень быстро дало результат.

На 6-й минуте после розыгрыша углового Руслан Малиновский классно подал, а Роман Яремчук выиграл верховую борьбу и переправил мяч в сетку! Гол во втором матче подряд!

Раньше сообщалось о том, кто победил в финале Лиги наций. А также напомним, все четыре сборные, которые вышли в финала (Португалия, Нидерланды, Швейцария и Англия) уже получили путевки в финальную часть Евро-2020.