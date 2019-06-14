Чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF и бывший абсолютный чемпион Александр Усик получил российскую премию "Легенда бокса" как лучший боксер 2018 года. Об этом сообщает isport.ua.

В 2018 году Усик стал победителем первого сезона Всемирной боксерский суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Также Усик защитил титулы в бою с британцем Тони Беллью, а затем решил перейти в супертяжелый вес.



Финальный бой первого сезона WBSS между российским боксером Муратом Гассиевым и Усиком в Москве признан Событием года.

Ранее мы писали о том, что Усик сделал резонансное заявление о бое с россиянином.