Усик снова потерял чемпионский титул [ Редактировать ]
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик снова потерял пояс. Он лишился чемпионского титула в связи с переходом в другую весовую категорию, сообщили в организации WBO
В статус полноценного чемпиона переведен "временный" чемпион WBO поляк Кшиштоф Гловацки (31-1, 19 КО).
"Поскольку чемпион WBO Александр Усик переходит в хэвивейт, "временный" чемпион Кшиштоф Гловацки становится новым чемпионом организации", - заявил президент организации Франсиско Валкарсель.
Ранее мы писали о том, что Ломаченко отказался от денег за подготовку Усика. А также Ломаченко удержал звание лучшего боксера мира.
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