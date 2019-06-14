В пятницу, 14 июня, председатель Верховной Рады Андрей Парубий передал в Конституционный суд Украины все заявления народных депутатов о выходе из коалиции. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Он передал в КСУ несколько важных документов.

"Один из них - документ численности двух фракций. Передал и другой документ. Все заявления, которые поступали в аппарат Верховной Рады о выходе народных депутатов из коалиции", - рассказал Парубий.

Спикер подчеркнул, что в КСУ переданы документы только о выходе тех депутатов, которые написали соответствующие заявления.

"Как коалиция в начале своего образования насчитывала 302 народных депутата, я передал все заявления депутатов, которые писали их о выходе. Если вычесть эти заявления от цифры 302, тоже получается больше, чем 226", - заявил Парубий.

По его словам, в коалицию входило несколько внефракционных народных депутатов.

"На момент выхода из коалиции "Народного фронта" коалиция существовала и кроме двух фракций в нее входил ряд внефракционных депутатов. У меня нет возможности считать членов коалиции, как нет такой функции и у президента. У КСУ достаточно документальных данных, чтобы можно было четко сделать вывод. и в 2016 году, и в мае до выхода "Народного фронта" в коалиции насчитывалось более 226 депутатов ", - добавил он.

Ранее мы писали о том, что Парубий не дал КСУ список депутатов коалиции.