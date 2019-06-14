В пятницу, 14 июня, Конституционный суд Украины признал неконституционным создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом сообщает "Зеркало недели".

В частности, суд признал не соответствующим основному закону ряд положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".

Отметим, представление поступило от 46 народных депутатов. КСУ решил, что Нацкомиссия была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции.

Подчеркнем, в то же время в пресс-службе Конституционного суда РБК-Украина не подтвердили и не опровергли данную информацию. В пресс-службе уточнили, что решение КСУ по этому вопросу будет обнародовано позже.

Так, комиссию образовал пятый президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 №694. Впоследствии, 22 сентября 2016 года, Верховная рада приняла закон о НКРЭКУ, которым определялось, что Нацкомиссия является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет глава государства.

Конституционный суд отметил, что при создании этого органа президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия главы государства исчерпывающе определены Основным законом, который не предусматривает его право образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Также суд установил, что определенный законом статус Нацкомиссии не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям комиссия по сути является центральным органом исполнительной власти, а потому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и направление ее работы Кабинетом министров.

НКРЭКУ обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности внедрении формулы "Роттердам+" (утверждена комиссией в марте 2016 года), которая привела к введению высоких тарифов для населения и промышленности.

Ранее мы сообщали, когда КСУ примет решение о конституционности роспуска Верховной Рады Украины.