Во вторник, 11 июня, Конституционный суд Украины рассматривает роспуск Верховной Рады. Глава Верховной Рады Андрей Парубий не предоставил КСУ список депутатов, которые входили в состав коалиции после 18 февраля 2016 года. Об этом заявил судья-докладчик по делу Виктор Кривенко, передает "РБК-Украина".

КСУ направил письмо главе парламента, в котором просил предоставить список депутатов коалиции.

"Во время подготовки материалов дела к рассмотрению с целью обеспечения объективного рассмотрения дела... был направлен запрос к главе ВР с просьбой предоставить список депутатов, которые сформировали коалицию, состав совета коалиции, информацию об изменениях в составе коалиции, заявления о выходе из коалиции депутатских фракций... ", - заявил Кривенко.

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Судья отметил, что председатель Верховной Рады не прислал КСУ запрошенные материалы и списки депутатов.

"Председатель Верховной рады Андрей Парубий предоставил запрашиваемые материалы, за исключением: информации об изменениях в составе коалиции в связи с выходом из нее депутатских фракций "Самопомич", фракции Радикальной партии и политической партии объединения "Батькивщина", материалы деятельности Рады коалиции за период с 18 февраля 2016 года по настоящее время, список депутатов, которые входили в депутатские фракции, которые были в составе коалиции после 18 февраля 2016 года. Подчеркиваю, эти материалы не были направлены в адрес КСУ", - подчеркнул он.

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