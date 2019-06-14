Андрій Герус повідомив про зменшення ціни на газ [ Редактировать ]
Газ стане дешевшим. Про це повідомив представник президента в уряді Андрій Герус. Рішення стосується лише ціни для населення. Вона знизиться на 6 - 7 відсотків, залежно від регіону.
Як зазначив Андрій Герус, головне щоб "Нафтогаз" закупив якомога більше "блакитного палива" для зберігання у сховищах. Це допоможе запастися дешевим газом на зимовий період, а отже, зекономити.
"В місті Києві з 1 червня на 6, 9 відсотків буде зниження. В миколаївській області на 6, 4 відсотка буде зниження. Це в звязку з тим, що достатньо сприятлива конюктура ринку газу на сьогоднішній день . Він знижувався. Є можливості прийняти відпоідні рішення", - говорить Андрій Герус, представник президента України у Кабінеті Міністрів.
по теме
Цены на газ: Кабмин изменил формулу
На сайте Кабинета министров Украины было опубликовано постановление о новой формуле цены на газ
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 10 июня
В понедельник, 10 июня, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились
Катастрофа в Шереметьево: названа официальная причина крушения
МАК отчитался о катастрофе в Шереметьево
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 13 июня
В четверг, 13 июня, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились
Аренда жилья в Киеве: полицейские раскрыли аферисток
В Киеве сотрудники полиции задержали двух женщин-мошенниц