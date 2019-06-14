Газ стане дешевшим. Про це повідомив представник президента в уряді Андрій Герус. Рішення стосується лише ціни для населення. Вона знизиться на 6 - 7 відсотків, залежно від регіону.

Як зазначив Андрій Герус, головне щоб "Нафтогаз" закупив якомога більше "блакитного палива" для зберігання у сховищах. Це допоможе запастися дешевим газом на зимовий період, а отже, зекономити.

"В місті Києві з 1 червня на 6, 9 відсотків буде зниження. В миколаївській області на 6, 4 відсотка буде зниження. Це в звязку з тим, що достатньо сприятлива конюктура ринку газу на сьогоднішній день . Він знижувався. Є можливості прийняти відпоідні рішення", - говорить Андрій Герус, представник президента України у Кабінеті Міністрів.