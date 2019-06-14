Львовянин Тарас Козак стал новым владельцем телеканала ZIK и создает медиахолдинг "Новости" [ Редактировать ]
14 июня 2019 года украинский политик Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: "112 Украина", NewsOne и Zik.
Владелец медиахолдинга "Новости" Тарас Козак: "Украинский телезритель глубоко политизирован, требовательный зритель. Зритель, к которому необходимо относиться с большим уважением. Для меня приобретение телеканала ZIK - это осмысленный и прагматичный шаг. Информационное вещание в Украине на сегодня опережает многие мировые крупные каналы по своей мобильности, интересу аудитории, изображению. Получив ZIK, я смогу построить крупнейшую сеть информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг "Новости". Именно для его развития и управления я пригласил одного из сильнейших медиапродюсеров страны - Алексея Семенова".
Генеральный продюсер медиахолдинга "Новости" Алексей Семенов: "Для меня деловое предложение Тараса Романовича - большая честь. Пять лет назад я с командой строил "112 Украина", затем - проводил re-branding канала NewsОne. Большинство сотрудников этих каналов для меня - близкие и родные люди. И я, знаете, очень рад вернуться к ним. Надеюсь, и для них это не будет разочарованием. Сейчас я работаю над концепцией перезапуска канала ZIK и буду очень счастлив от будущего сотрудничества. Ведь много ведущих и сотрудников ZIK - мои коллеги по предыдущим каналам. И мы с ними на одной эмоциональной волне. "Объединение ради Украины" - вот основной месседж концепции канала. И мы постараемся наполнить его этими прекрасными чувствами - любовью и заботой о всех людях великой страны".
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