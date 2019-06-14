В ефірі телеканалу "Інтер" в ток-шоу "Подробиці вибору" експерти та політики обговорили найцікавіші та важливіші теми та події цього тижня: ціни на тарифи, обрання нового прем'єр-міністра України та навіть назвали його ім'я.

Конституційний суд України визнав неконституційними частину положень закону про національну комісію з врегулювання енергетики та ринку компослуг. Чи означає це, що тарифи теж визнають неконституційними і змінюватимуть їх?

Нестор Шуфрич - народний депутат "Опозиційної платформи - За життя": Решение КСУ является безпрецендентным. И если НКРЕП у нас была неконституционной, то и соответственно ее решения были такими же. Но самое страшное – благодаря деятельности НКРЕПа люди сегодня не в состоянии заплатить порядка 63 млрд. грн. Это прямой результат действий и решений НКРЕП. Мы подали законопроект и в том числе из-за этого – списать долги населения перед поставщиками энергоуслуг за тарифы в том числе, потому что эти требования являются неконституционными и антинародными.

Это уникально - ее признали неконституционной, но дали возможность исправить и внести изменения до 31 декабря 2019 года. Это серьезный сигнал, что нужно с концентрировать усилия для урегулирования этого вопроса, а виноватых надо привлечь к ответственности.

Наталья Королевська - народний депутат "Опозиційної платформи - За життя": ВВ первую очередь должны быть наказаны те, кто в антиконституционный способ создали комиссию, которая спровоцировала страшную бедность и экономический кризис в стране. Ведь это не только повышение тарифов и не только колоссальная задолженость. Ми читаем, что "Укртрансгаз" заявил, что они парализованы, что с 24 июня у нас заканчивается газ в трубе, у них колоссальные долги и они вынуждены остановить газотранспортную систему в стране. Ведь мы об этом же говорили на протяжении последнего года, когда они подняли людям тарифы в антиконституционный способ.

То, что они натворили с субсидиями, когда лишили украинские семьи помощи государства. Это тоже антиконституционно. Здесь требование одно - отменить эти тарифы. Еще нужно реструкторизировать долг, потому что 63 млрд грн. люди не смогут заплатить. И самое главное - повысить людям пенсии и зарплаты, чтобы у людей появились деньги оплачивать тарифы.

Мы подготовили соответствующую программу, а также подготовили рекомендации о том, как сегодня разговаривать с МВФ для того, чтобы пересмотреть соглашение с ними. И мы готовы брать за это ответственность. Именно с этой целью Бойко и Медведчук летали в Москву и обсуждали с Миллером и обсуждали, как дальше будут формироваться цены на газ и как мы можем покупать российский газ без посредников, и как мы сможем после выборов, подписав договора на поставку газа сразу снизить тарифы.

Чи піде влада на зниження тарифів?

Дмитро Марунич – експерт з питань енергетики : Никакого снижения тарифов не будет. Зеленский не обещал этого. Есть только один выход – провести досрочные выборы и убрать от власти этих людей

Нестор Шуфрич - народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Вы абсолютно правы – Зеленский лично не обещал, как сказал Герус: "он шутил об этом со сцены". Но его представители не единожды говорили, что они, используя полномочия президента, а именно возможность указом приостановить известное постановление 867 от 19 октября 2018 года, где и установлен алгоритм повышения цены на газ, что они его приостановят и направят в Конституционный суд. Мы уже три недели требуем у них этого, к сожалению, они уже и от этого уходят. Говорят, что это нужно согласовать с международными партнерами. А сделать это очень просто - взять проект указа - подписать и отправить в КСУ, после чего у людей на треть стала цена ниже, но под давлением оппозиции и не в последнюю очередь под давление "Оппозиционной платформы - За жизнь" именно Бойко, именно Медведчука и Рабиновича почти на 8 % снизили цену на газ.

Как может быть, что промышленность платит на треть меньше, чем население? Такого за всю историю Украины не было.

Мы будем давить дальше, если такие люди, как Бойко, которые брали на себя ответственность за тарифы, которые руководили газовой отраслью, который был бы прекрасным премьер-министром Украины. И сегодня мы настаиваем на том, что сильная оппозиция может давить на власть, если она поддержана народом.

Наталья Королевська - народний депутат "Опозиційної платформи - За життя": продолжая тему выборов, буквально 7 июня вышли новые рейтинги КМИСа, где провели опрос по поводу того, кого украинцы видят премьер-министром Украины. 1 место среди опрошенных занял Юрий Бойко. Вот съездили Медведчук с Бойко на встречу с Миллером. Что мы сразу услышали – открыто уголовное преступление, продолжается режим Порошенко, тут же политика и оскорбления. А почему: Потому что они реально боятся, что мы не словами, а конкретными делами, которые сразу после выборов сможем реализовать покажем, что не нужно говорить. И здесь позиция одна – Бойко премьер-министр, восстановление решений по прямым контрактам с Россией и это факт снижения цены на газ. И это наша команда готова полностью гарантировать.

Максимальная цена, которая может быть для населения – это 4 тысячи гривен. Мы работаем над эти и давим на "Нефтегаз". А выход один - Бойко премьер-министр.

Можно ли снизить тарифы?

Вадим Карасьов – політолог: Это зависит от внешнеполитического курса Украины. И курс будет зависеть от того, кто будет в Раде. Премьер-министром будет Коболев, который сегодня является главой "Нефтегаза" . Нам нужен новый газовый контракт в 2020 года, а он его не подпишет.