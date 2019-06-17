Совет ЕС сделал заявление о сотрудничество в Черном море [ Редактировать ]
Для сотрудничества в Черном море необходимо придерживаться международного права и принципов независимости и территориальной целостности. Об этом говорится в официальном документе Совета ЕС.
Так, в выводах Совета Европы относительно привлечения Евросоюза к региональному сотрудничеству в Черном море говорится, что ЕС остается приверженным к содействию процветанию, стабильности и устойчивости в регионе.
"Совет подчеркивает растущее стратегическое значение Черноморского региона для ЕС и призывает к расширению участия ЕС в региональном сотрудничестве, на базе инициативы Черноморской синергии", - заявили в Совете ЕС.
Также в документе подчеркивается необходимость привлечения новых возможностей для экономического развития в регионе и за его пределами.
Кроме того, Совет Европы остается озабоченным вызовами для безопасности в Черноморском регионе.
"Уважение международного права, принципов независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенции ООН по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС относительно непризнания незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для регионального сотрудничества в Черноморском регионе", - отмечается в документе.
Ранее мы писали о том, что в Черном море прошли учения спецназа.
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