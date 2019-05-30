В Черном море прошли учения спецназа [ Редактировать ]
В Херсонской области Генеральный штаб провел тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Соответствующее сообщение появилось на Facebooсk странице Генштаба.
"Состоялись тактико-специальные учения разведчиков 73 морской центр специального назначения #73МЦСпП на Тендровской косе. Май 2019", - говорится в комментарии.
Как можно понять с фотографий, которые прилагаются к сообщению, в учениях был задействован средний десантный корабль ВМС ВСУ Юрий Олефиренко.
Ранее Черноморский флот России провел учения в Крыму.
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