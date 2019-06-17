Оборонний контракт на 209 мільйонів доларів США не з США

Оборонний контракт на 209 мільйонів доларів уклали Венесуела та Росія. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон у своєму Twitter.

За його словами, на такий крок офіційний Каракас пішов, аби "купити подальшу підтримку" Москви, в той час як "сотні тисяч венесуельців потерпають від голоду".

У російському МЗС слова Болтона назвали "вигадкою", мовляв, США намагаються демонізувати Венесуелу та зробити Росію винуватою.