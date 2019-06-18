В Каире во время судебного процесса умер экс-президент Египта Мохамед Мурси, который был первым демократически избранным главой государства в современной истории страны, сообщает Reuters.

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68-летний бывший президент и глава организации "Братья-мусульмане" находился под стражей с 2013 года, после того как был свергнут в результате массовых протестов против его правления. Мурси обвинялся в шпионаже.

Государственный обвинитель сообщил, что после начала своего выступления Мурси упал и был доставлен в больницу. Также он добавил, что сотрудники больницы не нашли никаких следов возможных травм на теле экс-президента.

Напомним, что в апреле 2019 года бывший президент Перу Алан Гарсия выстрелил себе в голову, когда его пыталась арестовать полиция.