Во вторник, 18 июня, в команде президента Украины Владимира Зеленского рассказали о том, что был решен вопрос погашения долгов по заработной плате работникам Государственного предприятия "Львовуголь".

"Также до 20 июня должен быть полностью погашена задолженность перед работниками "Волыньуголь"", - сказано в сообщении.

Ранее Зеленский рассказал о разговоре с Путиным.