Долги перед шахтерами: у Зеленского сделали заявление [ Редактировать ]
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Во вторник, 18 июня, в команде президента Украины Владимира Зеленского рассказали о том, что был решен вопрос погашения долгов по заработной плате работникам Государственного предприятия "Львовуголь".
"Также до 20 июня должен быть полностью погашена задолженность перед работниками "Волыньуголь"", - сказано в сообщении.
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