Зеленский рассказал о разговоре с Путиным [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что он скажет в первую очередь при разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Das Bild.
Так, сначала он поднимет вопрос Донбасса и аннексии Крыма.
"Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина", - ответил Зеленский.
Глава государства также выразил надежду на возвращение Крыма в состав Украины.
"Крым - это Украина. И мы надеемся, что скоро он вернется. Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место в Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, антироссийские санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены
Ранее сообщалось, что Зеленский сделал заявление касательно коррупции в Украине.
по теме
Война на Донбассе: боевики усилили обстрелы
За прошедшие сутки, 17 июня, на Донбассе было зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня
Зеленский посетит Францию: подробности официального визита
В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Францию
Война на Донбассе: ранены украинские военные
За прошедшие сутки, 16 июня, боевики на Донбассе 30 раз нарушили режим прекращения огня
Под Луганском боевики обстреляли школу
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали повреждения действующей школы
Сутки в ООС: в штабе доложили о ситуации
В субботу, 15 июня, боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня