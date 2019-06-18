Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что он скажет в первую очередь при разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Das Bild.

Так, сначала он поднимет вопрос Донбасса и аннексии Крыма.

"Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина", - ответил Зеленский.

Глава государства также выразил надежду на возвращение Крыма в состав Украины.

"Крым - это Украина. И мы надеемся, что скоро он вернется. Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место в Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, антироссийские санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены

Ранее сообщалось, что Зеленский сделал заявление касательно коррупции в Украине.