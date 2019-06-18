В Украину направили нового поверенного в делах США [ Редактировать ]
Во вторник, 18 июня, Уильяма Тейлора назначили временным поверенным в делах США в Украине. Об этом сообщается на сайте американского посольства в Украине.
"Посольство США в Киеве приветствует посла Уильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой во время исторических выборов и переходного периода", - говорится в сообщении.
Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год, а также был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях.
Перед назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.
"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в построении прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - сказал Тейлор.
Он добавил, что "США остаются глубоко преданные успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, и мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".
Ранее сообщалось, что посол Британии рассказала о продолжении помощи ВСУ.
по теме
Избрание Зеленского создает новую возможность для мира на Донбассе - советник Трампа
Советник президента США Донадьда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером
Убийство Гандзюк: США резко отреагировали на вынесенные приговоры
В посольстве США заявили, что надеются на привлечение к ответственности всех причастных к убийству советника городского головы Херсона, активистки Екатерины Гандзюк
У Пентагоні заявили про зацікавленість в наданні допомоги Україні
У 2020 тільки в бюджеті американського військового відомства закладено 250 мільйонів доларів для військової допомоги Україні
Конгресс США представил законопроект о поддержке территориальной целостности Украины
В Палате представителей Конгресса США представили проект закона, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставлении статуса главного военно-политического союзника США
Госсекретарь США и глава МИД Германии обсудили ситуацию в Украине
На встрече в Берлине госсекретарь США Майк Помпео и Гайко Маас, министр иностранных дел Германии, обсудили вопросы международной политики относительно Украины