Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что Великобритания продолжит предоставлять помощь в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Джудит Гоф сообщила в Twitter.

"Отличная первая встреча с новоназначенным начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком. Соединенное Королевство продолжит подготовку Вооруженных сил Украины и оказывать поддержку реформе в сфере обороны", - заявила Гоф.



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