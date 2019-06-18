Волочкова стала "королевой" секонд-хенда (фото) [ Редактировать ]
Знаменитая российская гимнастка Анастасия Волочкова победила в шоу "Король секонд хенда". Об этом звезда сообщила в Instagram.
"Спешу сообщить, что в теле шоу "Король секонд хенда" выиграла я! На меня одето всего два "наряда". А посмотрите на короля Владимира! Красавец! А голубой комбез и туфли я попросила для нашего спектакля "Балерина и клоун". Вообще было позитивно! Но меня эта одежда не испортила ведь?
Визит в магазин подержанной одежды был частью съемок для Youtube-шоу "Король секонд-хенда".
Напомним, ранее сообщалось, что Вера Брежнева шокировала неожиданной выходкой.
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