Знаменитая российская гимнастка Анастасия Волочкова победила в шоу "Король секонд хенда". Об этом звезда сообщила в Instagram.

"Спешу сообщить, что в теле шоу "Король секонд хенда" выиграла я! На меня одето всего два "наряда". А посмотрите на короля Владимира! Красавец! А голубой комбез и туфли я попросила для нашего спектакля "Балерина и клоун". Вообще было позитивно! Но меня эта одежда не испортила ведь?

Визит в магазин подержанной одежды был частью съемок для Youtube-шоу "Король секонд-хенда".

Напомним, ранее сообщалось, что Вера Брежнева шокировала неожиданной выходкой.