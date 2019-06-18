Известная украинская певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram которое удивило подписчиков.

В кадре девушка позирует оголив плечо. Видео получилось нежным и милым, но в конце артистка показала язык, что удивило поклонников.

"Летнее настроение", - коротко подписала видео Брежнева.

"Нежная", "Красивая", "Шикарная", "Ааааа, я досмотрела до конца. И видела язык", - пишут в комментариях к ролику поп-звезды.

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