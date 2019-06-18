Вера Брежнева шокировала неожиданной выходкой (видео) [ Редактировать ]
Известная украинская певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram которое удивило подписчиков.
В кадре девушка позирует оголив плечо. Видео получилось нежным и милым, но в конце артистка показала язык, что удивило поклонников.
"Летнее настроение", - коротко подписала видео Брежнева.
"Нежная", "Красивая", "Шикарная", "Ааааа, я досмотрела до конца. И видела язык", - пишут в комментариях к ролику поп-звезды.
💛 summer mood 💛 By @kate_kondratieva #summer #mood
Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)
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