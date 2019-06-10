Известная российская шоувумен, скандальная балерина Анастасия Волочкова шокировала пользователей сети новым фото. На нем звезда изображена в клетке, которая летит в воздухе. А в ней балерина сидит на шпагате.

В подписи к фото артистка рассказала о том, что недавно вернулась из Анапы, где была на гастролях со спектаклем. Звезда также поблагодарила всех, кто пришел ее поддержать и поздравить на представлении.

"Дорогие мои, я вернулась домой из Анапы. Спасибо всем зрителям, кто приходил на Открытие курортного сезона на площадь и на нашу премьеру спектакля, всем, кого я встречала на улицах города, всем ребятам, участвующим в моих выступлениях. Вы не можете себе представить, как мне было страшно исполнять номера на высоте в летящей и крутящейся над Анапой клетке и карете! Понимаете, была всего одна репетиция, причем днем, когда было светло и виднелись облака и площадь. А в день Выступления вечером было так темно и страшно! Я ничего не видела перед собой. Только чувствовала скорость крутящейся клетки, в которой меня поднимали на кране. После того, как добрый Клоун Николай Челноков закрутил меня в клетке с невероятной скоростью, я вцепилась в железные прутья, как попугай какаду. Не передать этого страха! Я так боюсь высоты! Причем клетка со мной крутилась в левую сторону (а в балете все направо)... Но я так хотела подарить людям красоту этого рискованного номера с выпадами из клетки и обрывами. Верю, это было захватывающе. Обычно голова у меня кружится от любви и успеха. Но в той ситуации, поверьте, мне было очень страшно!! Но сдаваться-не мой путь! Вам понравилось?", - подписала фото балерина.

Раньше сообщалось о том, что шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов. А также Волочкова шокировала фанатов шпагатом на велосипеде.