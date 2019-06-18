Меркель стало плохо на встрече с Зеленским (видео) [ Редактировать ]
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале "Sputnic".
На кадрах Меркель и Зеленский стоят на красной дорожке в ожидании гимнов стран. В какой-то момент канцлера начинает трясти. Женщина пыталась привести себя в порядок, но все попытки были безуспешны.
Известно, что политику могло стать плохо из-за жары, ведь в Берлине сейчас около 30 градусов тепла.
Президент Украины никак не отреагировал на состояние Меркель.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский рассказал о разговоре с Путиным. А также Зеленский сделал заявление касательно коррупции в Украине.
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