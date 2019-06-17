Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов бороться с коррупцией в Украине с помощью современных технологий и инноваций. С соответствующей речью он выступил на стартапе-инкубаторе в Париже, передает "УНН".

Президент заявил, что "страна в смартфоне" мощная идея сделать политику прозрачной.

"Для меня вся эта история, все эти инновации, очень близки, потому что я решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией, но я понимаю, что борьба с коррупцией это, во-первых, инновации и диджитал. Мы собираем очень мощных молодых людей, со светлым взглядом, как у вас, и работаем над этой программой. Я думаю, у нас получится это сделать", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что у Зеленского сделали заявление по поводу переноса АП, а также недавно президент посетил Мариуполь с рабочим визитом.