Зеленский встретился с Меркель [ Редактировать ]
Во вторник, 18 июня, в Германии началась официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Встреча началась торжественной церемонией воинских почестей.
Зеленский будет говорить с Ангелой Меркель о прекращении войны и новых экономических перспективах.
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