У легендарного музыканта обнаружили смертельную болезнь [ Редактировать ]
Фото: "Роккульт"
Экс-участник Metallica Дейв Мастейн признался, что у него рак горла. Об этом сообщил сам музыкант на странице в Facebook.
"Мне диагностировали рак горла. Это, безусловно, то, к чему нужно отнестись серьезно и открыто этому противостоять, но бороться с трудностями мне не впервые. Я работаю со своими врачами, и мы составили план лечения, который, по их мнению, имеет 90% успеха ", - написал музыкант.
Ранее сообщалось, что умер музыкант из "Машины времени".
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