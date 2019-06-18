Экс-участник Metallica Дейв Мастейн признался, что у него рак горла. Об этом сообщил сам музыкант на странице в Facebook.

"Мне диагностировали рак горла. Это, безусловно, то, к чему нужно отнестись серьезно и открыто этому противостоять, но бороться с трудностями мне не впервые. Я работаю со своими врачами, и мы составили план лечения, который, по их мнению, имеет 90% успеха ", - написал музыкант.

Ранее сообщалось, что умер музыкант из "Машины времени".