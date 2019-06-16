Умер музыкант из "Машины времени" [ Редактировать ]
Фото: glas.ru
В воскресенье, 16 июня, умер барабанщик из группы "Машина времени" Сергей Остроумов. О смерти музыканта сообщил лидер коллектива Андрей Макаревич в своем Facebook.
"Умер Сергей Остроумов" - написал музыкант без уточнения деталей смерти своего друга.
Ранее сообщалось, что умер актер из сериала "Санта Барбара", а также скончался легендарный американский музыкант.
по теме
Prev Next
12 июня 2019 19:58
"Будет масштабный скандал": Полякова заявила о домогательствах
Полякова решила сделать громкое заявление о домогательствах в шоу-бизнесе
12 июня 2019 16:46
Любовник Лободы жестоко избил фаната
Фронтмен группы Rammstein встрял в жесткий конфликт
12 июня 2019 12:50
Умер актер из сериала "Санта Барбара"
На 83-году жизни скончался легендарный актер Джим МакМуллан
12 июня 2019 12:28
Звезде "Кадетства" перед смертью угрожали - адвокат
Совсем недавно ушла из жизни Ирина Цывина
12 июня 2019 00:33
Участника вокального шоу "Голос" нашли мертвым
В Санкт-Петербурге в ванной был найден мертвым участник российского вокального шоу "Голос"