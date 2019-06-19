Летнее солнцестояние - не просто одна из дат в календаре. Это день силы, когда пробуждается вся природная энергия, способная полностью обновить энергетику человека.

Летнее солнцестояние в 2019 году произойдет 21 июня. Это самый долгий световой день: его продолжительность - более 17-ти часов. Это происходит по причине того, что именно в этот день Солнце поднимается до своей самой высокой отметки над горизонтом и, достигнув вершины, замирает на какое-то время в зените.

В астрономии эта дата служит началом астрономического лета. Принято считать, что это особенный день, в который каждый человек может укрепить свою энергетику, очиститься от негатива и привлечь удачу.

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Особенности летнего солнцестояния в 2019 году

Во время летнего солнцестояния не следует пребывать в плохом настроении, ведь энергетика этого дня несет положительный характер и способна повлиять только на тех, кто готов принять ее в свою жизнь. Справиться с плохим самочувствием или негативным влиянием помогает вода. Достаточно просто умыться, и она заберет с собой плохое настроение.

Этот день не зря называют днем силы, ведь 21 июня энергия всей природы сливается в единое целое, образовывая мощный энергетический заряд, способный полностью обновить энергетику человека и подарить прилив сил и позитива.

21 июня - это самый подходящий день для завершения всех давних дел, решения проблем и избавления от лишнего, ненужного. Это время открытия новых возможностей и горизонтов. То, как человек проведет эти 24 часа, будет влиять на его дальнейшую судьбу в течение полугода.

Что стоит сделать в День летнего солнцестояния

В день летнего солнцестояния старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе, впитывая в себя энергию природы, которая витает повсюду, даже в дуновении ветерка.

Очень важно следить за своим настроением, не поддаваться грустным мыслям и как можно чаще улыбаться. Этого достаточно для того, чтобы ваша внутренняя энергетика слилась с силой природы, которая полностью ее обновит и укрепит.

Также в пятницу 21 июня полезно будет задуматься над своей дальнейшей жизнью, ответить на важные вопросы о том, кто вы, кем хотите стать и в каком направлении хотите идти.

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