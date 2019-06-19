В среду, 19 июня, в Крыму. в Сары-Су Белогорского района, по улице Чадыр Кермен, проходят новые обыски российских силовиков. Об этом сообщает гражданская инициатива "Крымская солидарность".

Обыски проходят в доме матери активиста Аксеита Джанджакова.

"В доме Аксеита Джанджакова обыск закончился. Со слов родных, сообщивших об обыске, сам хозяин домовладения находится за пределами Крыма. В доме проживает другой человек. На данный момент следственные мероприятия проходят в доме матери Аксеита, там проживает пожилая бабушка Ребия Сеттарова (около 90 лет). Подробности уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сенат США одобрил резолюцию по Украине, а также в США сделали заявление о крымских татарах.