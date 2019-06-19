В Крыму проходят новые обыски [ Редактировать ]
В среду, 19 июня, в Крыму. в Сары-Су Белогорского района, по улице Чадыр Кермен, проходят новые обыски российских силовиков. Об этом сообщает гражданская инициатива "Крымская солидарность".
Обыски проходят в доме матери активиста Аксеита Джанджакова.
"В доме Аксеита Джанджакова обыск закончился. Со слов родных, сообщивших об обыске, сам хозяин домовладения находится за пределами Крыма. В доме проживает другой человек. На данный момент следственные мероприятия проходят в доме матери Аксеита, там проживает пожилая бабушка Ребия Сеттарова (около 90 лет). Подробности уточняются", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Сенат США одобрил резолюцию по Украине, а также в США сделали заявление о крымских татарах.
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